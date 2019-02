В Москву едет Майлз Кейн

Летом 2019 года в Москве выступит британский инди-рок музыкант Майлз Кейн.

Концерт состоится 19 июня в клубе «ГлавClub Green Concert».

«Свой путь на инди-сцену Майлз начал на старте двухтысячных в составе групп The Little Flames и The Raskals, но настоящая слава пришла к нему вместе с проектом The Last Shadow Puppets с участием Алекса Тернера из Arctic Monkeys», — сообщают организаторы концерта, агентство Pop Farm.

«Первый сольный альбом Кейна, "Colour Of The Trap", вышел в 2011 году и получил золотой статус в Великобритании. Два года спустя состоялся релиз второй пластинки "Don’t Forget Who You Are" — на ней Майлз продолжает радовать слушателей ретро-роком с уклоном в шестидесятые. В прошлом году Кейн выпустил свой третий альбом "Coup De Grace", в записи которого принимали участие Лана Дель Рей и Jamie T. "Эта запись стала самой важной для меня, — признается Майлз. — Целых пять лет работы, множество эмоций и волнения"».





