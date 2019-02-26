Умер Глеб Горбовский

© Eugene Zhukov / Facebook

Сегодня, 26 февраля, в Петербурге в возрасте 87 лет умер поэт Глеб Горбовский.

Об этом сообщил директор издательства «Аничков мост» Евгений Жуков.

Глеб Яковлевич Горбовский родился в 1931 году в Ленинграде, его отец был репрессирован в 1937 году, во время Великой Отечественной войны был разлучен с матерью, скитался по детским домам, после войны попал в колонию для несовершеннолетних преступников в Поволжье. Совершив побег из колонии, отправился в Кинешму к жившему в ссылке отцу, где закончил семилетку.

Учился в Ленинградском полиграфическом техникуме, откуда ушел через два года. Занимался в литературных объединениях в ДК профтехобразования у Давида Дара и в Горном институте у Глеба Семенова. Несколько лет проработал взрывником в геофизической экспедиции на Сахалине.

В 16 лет начал писать стихи, в армии писал песни, одна из самых известных — «Сижу на нарах, как король на именинах». С середины 1950-х публиковался в прессе, в 1960 году выпустил первую книгу стихов, с 1974 года писал прозу.

Автор 25 поэтических сборников и семи книг прозы, а также либретто оперетты «Гори, гори, моя звезда» на музыку Станислава Пожлакова (1978), лауреат многих литературных наград, в том числе Новой Пушкинской премии (2000) и Царскосельской художественной премии (2016).





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