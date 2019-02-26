Антон Батагов исполнит в «Зарядье» музыку к постановке по Ивану Вырыпаеву

5 апреля в Московском концертном зале «Зарядье» состоится концерт пианиста и композитора Анотна Батагова, на котором впервые прозвучит его музыка к спектаклю «Волнение» по пьесе Ивана Вырыпаева.

Премьера спектакля в БДТ имени Г.А. Товстоногова назначена на 18 апреля, в главной роли занята Алиса Фрейндлих. «Хочу сказать отдельное спасибо БДТ за то, что они разрешили сыграть музыку до премьеры спектакля», — цитирует Батагова ТАСС.

По словам Батагова, он много лет не работал для кино, телевидения и театра, но, прочитав пьесу Ивана Вырыпаева, с радостью согласился написать к ней музыку. «C Иваном Вырыпаевым мы много лет дружим, он мне очень интересен и близок как личность. Это для меня важно при любом сотрудничестве. Иван — исключительный человек по интенсивности и глубине осознавания того, что происходит с ним и с миром. Всё, что он делает как драматург и режиссер, это рассказ об этом осознавании», — рассказал музыкант.

В пьесе «Волнение», добавил он, «уникально точно сформулированы вещи, которые характерны для сегодняшнего этапа в истории человечества». «Каждый проходит через это по-своему, но мне близко то, как Иван это выразил: не назидательно, без пафоса, там много смешного, — сказал Батагов. — Он не стесняется искренних чувств, а с другой стороны — умеет взглянуть на все через призму иронии».

Кроме того, в программе концерта в МКЗ «Зарядье» две пьесы Шуберта и российская премьера сочинения Филипа Гласса «Distant Figure (Passacaglia for piano)», которое было написано для Антона Батагова в 2017 году.





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