Умер Марк Холлис© DMG Media Ireland
25 февраля в Великобритании в возрасте 64 лет умер рок-музыкант Марк Холлис.
Об этом сообщает The Guardian.
Марк Холлис родился в 1955 году в Лондоне, в 1975 году создал свою первую группу The Reaction, которая распалась несколько лет спустя, не добившись успеха.
В 1981 году вместе с Саймоном Бреннером, Ли Харрисом и Полом Уэббом основал синтипоп-группу Talk Talk. В 1982-1991 годах у нее вышли пять студийных альбомов, за эти годы Talk Talk прошли путь от новой романтики до пост-рока. Марк Холлис был вокалистом группы и автором большинства песен, в том числе таких хитов, как «It's My Life», «Such А Shame» и «Life's What You Make It».
В 1998 году Марк Холлис выпустил свой единственный сольный альбом «Mark Hollis», в 2001 году принл участие в записи альбома Ани Гарбарек «Smiling and Waving», в 2012 году написал пьесу «ARB Section 1» для саундректа к телесериалу «Босс».
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