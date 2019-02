«Мариинcкий» представит мировую премьеру балета на музыку Мика Джаггера

26 марта на XVIII Международного фестиваля балета «Мариинский» в Мариинском-2 состоится мировая премьера балета на музыку The Rolling Stones в редакции Мика Джаггера.

Спектакль «Porte Rouge», поставленный артисткой Американского театра балета Мелани Хамрик, входит в программу «Творческой мастерской молодых хореографов».

Как сообщает ТАСС, в балете использованы такие композиции The Rolling Stones, как «You Can't Always Get What You Want», «Paint It Black» и «She's A Rainbow». После премьеры в Мариинском театре балет покажут в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

XVIII Международный фестиваль балета «Мариинский» будет проходить с 21 по 31 марта, его откроет российская премьера балета «Push Сomes to Shove», созданного хореографом Твайлой Тарп для артиста балета Михаила Барышникова в 1976 году.

В репертуарных спектаклях и заключительном гала-концерте с артистами Мариинского театра на сцену выйдут Наталья Осипова, Лорен Катбертсон, Ольга Смирнова, Мария Александрова и Владислав Лантратов.





