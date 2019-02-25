«Опера Априори» представит премьеру моно-оперы Курбатова «Возвращение»© Lori Heustess / Flickr
16 марта в Англиканской церкви св. Андрея в Москве на втором камерном концерте VI Международного фестиваля вокальной музыки «Опера Априори» впервые прозвучит моно-опера «Возвращение» Алексея Курбатова.
Московский пианист, композитор, педагог и аранжировщик, лауреат премии «Хрустальная Турандот» Алексей Курбатов написал моно-оперу для меццо-сопрано и «страшного голоса» на слова поэмы Фаины Гримберг «Андрей Иванович возвращается домой» в 2018 году.
В первом исполнении «Возвращения» примут участие сам автор, выпускница Молодежной программы Большого театра, солистка Немецкой оперы в Берлине меццо-сопрано Василиса Бержанская и бас Петр Сафрошкин из вокального ансамбля Intrada, который выступит в роли чтеца.
Во втором отделении концерта прозвучат редко исполняемые в полном объеме Итальянские песни (1827–1832) Глинки.
Опера Алексея Курбатова уже звучала на фестивале «Опера Априори»: в 2014 году в Большом зале Московской консерватории состоялась мировая премьера его «Черного монаха» по повести Чехова с участием солистов Большого театра Дарьи Зыковой, Максима Пастера и Петра Мигунова, солиста Фламандской оперы Геворга Григоряна и Московского государственного академического симфонического оркестра Павла Когана под управлением Павла Сорокина. Концертное исполнение оперы было записано Радио «Орфей» и неоднократно звучало в эфире радиостанции.
«Опера Априори» представит в этом году еще три концерта (8 апреля, 7 мая и 14 июня), в фестивале примут участие cопрано Марина Ребека, Александра Кубас-Крук, Диляра Идрисова и Софи Юнкер, контратеноры Макс Эмануэль Ценчич, Юрий Миненко, Джейк Ардитти и Василий Хорошев, композитор Клаус Ланг, дирижеры Максим Емельянычев и Михаэль Балке, вокальный ансамбль Intrada, брасс-ансамбль Российского национального оркестра, Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского и ансамбль аутентичных инструментов «Исторический оркестр» под управлением Мартины Пастушки.
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