Диляра Идрисова и Лукас Генюшас откроют фестиваль «Опера Априори»

Англиканский собор Св. Андрея © Фонд «Бельканто»

19 февраля концертом сопрано Диляры Идрисовой и пианиста Лукаса Генюшаса в Англиканском соборе Св. Андрея откроется VI Международный фестиваль вокальной музыки «Опера Априори», который пройдет в Москве с февраля по июнь 2019 года.

Специальным гостем концерта, посвященого Году музыки Великобритании в России, станет скрипач Айлен Притчин. В программе вечера светские и духовные произведения Генделя.

Программу шестого фестиваля «Опера Априори» продолжат 16 марта в Англиканском соборе Св. Андрея солистка Берлинской государственной оперы Василиса Бержанская и московский пианист, композитор, аранжировщик и педагог Алексей Курбатов.

Они представят мировую премьеру камерной оперы Курбатова «Возвращение» на слова поэмы Фаины Гримберг «Андрей Иванович возвращается домой» для меццо-сопрано и «страшного голоса» (чтец — бас Петр Сафрошкин из вокального ансамбля Intrada). Во втором отделении прозвучат редко исполняемые в полном объеме «Итальянские песни» Глинки.

8 апреля в Концертном зале имени П.И. Чайковского пройдет концерт с участием Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением немецкого дирижера Михаэля Балке. Сопрано Марина Ребека (Латвия) привезет в Москву специально подготовленную по заказу фестиваля программу «Три королевы» — оперные арий героинь так называемой «тюдоровской трилогии» Доницетти — Анны Болейн и Марии Стюарт из одноименных опер и Елизаветы I из «Роберто Девере».

Перед концертом состоится лекция «Исторические персонажи в опере: факты и художественный вымысел», в которой будут объединены лейтмотивы этого и заключительного концерта фестиваля.

7 мая фестиваль продолжится концертом, в программе которого Месса №2 Брукнера и ее парафраз, сочиненный современным австрийским композитором Клаусом Лангом по заказу фестиваля «Опера Априори». «Красные долины и пурпурные небеса» — произведение, носившее рабочее название «зеркальной мессы», поскольку перед композитором стояла задача создать парафраз Мессы №2 Брукнера для точно такого же состава исполнителей — хора и духового оркестра, четко совпадающий с ней по длительности.

Мировую премьеру этого сочинения и Мессу №2 Брукнера представят вокальный ансамбль Intrada под управлением Екатерины Антоненко и брасс-ансамбль Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева. За дирижерский пульт встанет Максим Емельянычев.

6 мая Клаус Ланг станет гостем #Нелектория Петра Поспелова «Петя и волки» в музее С.С. Прокофьева.

«Опера Априори» завершится большим совместным проектом с Московской филармонией при поддержке Института Адама Мицкевича (Польша). 14 июня в Концертном зале имени П.И. Чайковского впервые в России прозвучит музыкальная драма Леонардо Винчи «Сигизмунд, король Польши», написанная композитором на переработанное анонимным автором либретто Франческо Бриани «Il Vincitor generoso» начала XVIII века.

Действующие лица и исполнители: Макс Эмануэль Ценчич (Сигизмунд, король Польши/контратенор, Австрия), Александра Кубас-Крук (Примислав, великий князь литовский/сопрано, Польша), Юрий Миненко (Оттон/контратенор, Украина), Софи Юнкер (Кунигунда/сопрано, Бельгия), Диляра Идрисова (Джудитта/сопрано, Россия), Джейк Ардитти (Эрнест/контратенор, Великобритания), Василий Хорошев (Эрмано/контратенор, Россия), польский ансамбль аутентичных инструментов «Исторический оркестр» под управлением Мартины Пастушки.









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