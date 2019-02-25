Ольга Седакова прочитает лекцию о «Рае» Данте

© Платоновский фестиваль искусств

28 февраля в Независимом московском университете состоится лекция поэта Ольги Седаковой «Иерархия и стихия в "Раю" Данте Алигьери».

Начало в 15:40, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

«Речь пойдет о том, как в построении "Рая" соединяются два контрастных принципа: сложной иерархической упорядоченности, "геометризма" — и стихии, которая не соотносится с мерами и членениями. Соединение двух этих начал также существенно в богословской мысли Данте» — говорится в анонсе лекции на сайте научно-учебного проекта «Лаборатория ненужных вещей».

Лекция станет продолжением работы открытого семинара «Лаборатории ненужных вещей» по созданию нового перевода «Божественной комедии» Данте. Сам семинар, под руководством Ольги Седаковой, продолжит еженедельные встречи: сейчас в центре внимания участников — перевод «Чистилища».





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