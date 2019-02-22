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Парфенов возобновляет «Намедни»

News_detailed_picture© НТВ

С 18 марта на видеохостинге YouTube начнут выходить новые выпуски авторской программы журналиста Леонида Парфенова «Намедни».

Документальный телепроект Парфенова «Намедни 1961–2003: Наша эра», посвященный истории СССР и России второй половины XX — начала XXI века, выходил на канале НТВ в 1997–2003 годах.

Его продолжение, сообщил TJ продюсер YouTube-шоу «Парфенон» и Wylsacom Media Илья Овчаренко, это «те самые "Намедни с Леонидом Парфеновым" на новый лад, которые мы планировали еще с самого старта "Парфенона"».

В одном из недавних интервью Парфенов говорил, что собирается делать на YouTube программу о советской истории с 1946 по 1960 год, «то есть нулевые серии, которые бы предшествовали тому, с чего когда-то начинался телепроект».

Первый блок «Намедни» расскажет о периоде с 1946 по 1951 год, всего выйдет пять выпусков, каждый из которых будет посвящен одному году.

«Это первый блок, далее у нас еще большие планы на документалистику. И новое телевидение!» — сказал Овчаренко.

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