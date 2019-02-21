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Дорон Саджа выступит в НИИ

News_detailed_picture© doron.sadja.com

24 февраля в пространстве НИИ («Наука и Искусство») при поддержке Гёте-Института в Москве состоится концерт из цикла «Музыка для конца света» с участием американского художника и композитора Дорона Саджи.

В начале нулевых Дорон Саджа издавал цифровой эмбиент на культовом лейбле 12k, сейчас он работает в пространстве Spektrum Berlin, преподает компьютерную музыку в берлинском dBs и создает кинетические светозвуковые инсталляции, исследующие явления белого шума и белого света.

Выступление Дорона Саджи в НИИ поддержат музыканты из Москвы и Петербурга.

Звуковой эколог Наталья Наумова, известная по проекту Automotrice, сыграет сет из полевых записей, а молодая композитор и преподавательница Маша Молокова представит собственные электроакустические композиции. Откроет вечер аудиовизуальный перформанс старшего научного сотрудника Эрнеста Яковлева.

Концерт будет приурочен к участию Дорона Саджи в выставке «Как нам всем оказаться в будущем?» и завершит совместный проект Образовательного центра ММОМА и Гёте-Института в Москве «Формы художественной жизни».

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