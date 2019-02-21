Фестиваль ирландского кино впервые пройдет в трех городах России

Фестиваль ирландского кино впервые пройдет в трех городах РоссииКадр из фильма «Черный 47-й»© КАРО
С 13 по 24 марта в киноцентре «Каро 11 Октябрь» в Москве пройдет XII Фестиваль ирландского кино. Показы фестиваля состоятся также в Петербурге (с 15 по 17 марта) и Казани (с 22по 24 марта).
На открытии фестиваля состоится российская премьера триллера «Черный 47-й», который представят его создатели.
Всего в программе полнометражного кино десять фильмов, девять из которых российские зрители увидят впервые:
- «Черный 47-й» (Black 47, Ирландия, 2018), реж. Лэнс Дэйли;
- «Дублин Олдскул» (Dublin Oldschool, Ирландия, 2018), реж. Дейв Тинан;
- «Сезон измен» (The Delinquent Season, Ирландия, 2017), реж. Марк О'Роу;
- «Харт-металл» (Metal Heart, Ирландия, 2018), реж. Хью О’Коннор;
- «Капитан Мортен и королева Пауков» (Captain Mortеn & The Spider Queen, Эстония-Ирландия-Бельгия-Великобритания, 2018, анимационный), реж. Каспар Янцис;
- «Стальная страна» (Steel Country, Великобритания, 2018), реж. Саймон Феллоуз;
- «Конор Макгрегор: Печально известный» (Conor McGregor: Notorious, Ирландия, 2017), реж. Гэвин Фитцджеральд;
- «Майкл внутри» (Michael Inside, Ирландия, 2018), реж. Фрэнк Берри;
- «Благодать» (Good Favour, Ирландия-Бельгия-Голландия-Дания, 2018), реж. Ребекка Дейли;
- «Раскопки» (The Dig, Ирландия, 2018), реж. Райан Тохилл, Эндрю Тохилл.
Также на фестивале будут представлены сборники короткого метра, включая художественные фильмы и анимацию, пройдут встречи с приглашенными гостями — режиссерами Хью О'Коннором и актерами, профессиональные мастер-классы и дискуссии.
Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
Фестиваль проводится в рамках проекта «Каро.Арт» при поддержке Посольства Ирландии и Ирландского культурного фонда Culture Ireland в Москве, Петербурге и Казани
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