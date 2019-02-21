Фестиваль ирландского кино впервые пройдет в трех городах России

Кадр из фильма «Черный 47-й» © КАРО

С 13 по 24 марта в киноцентре «Каро 11 Октябрь» в Москве пройдет XII Фестиваль ирландского кино. Показы фестиваля состоятся также в Петербурге (с 15 по 17 марта) и Казани (с 22по 24 марта).

На открытии фестиваля состоится российская премьера триллера «Черный 47-й», который представят его создатели.

Всего в программе полнометражного кино десять фильмов, девять из которых российские зрители увидят впервые:

«Черный 47-й» ( Black 47, Ирландия, 2018), реж. Лэнс Дэйли;

Black 47, Ирландия, 2018), реж. Лэнс Дэйли; «Дублин Олдскул» ( Dublin Oldschool, Ирландия, 2018), реж. Дейв Тинан;

Dublin Oldschool, Ирландия, 2018), реж. Дейв Тинан; «Сезон измен» ( The Delinquent Season, Ирландия, 2017), реж. Марк О'Роу;

The Delinquent Season, Ирландия, 2017), реж. Марк О'Роу; «Харт-металл» ( Metal Heart, Ирландия, 2018), реж. Хью О’Коннор;

Metal Heart, Ирландия, 2018), реж. Хью О’Коннор; «Капитан Мортен и королева Пауков» ( Captain Mortеn & The Spider Queen, Эстония-Ирландия-Бельгия-Великобритания, 2018, анимационный), реж. Каспар Янцис;

Captain Mortеn & The Spider Queen, Эстония-Ирландия-Бельгия-Великобритания, 2018, анимационный), реж. Каспар Янцис; «Стальная страна» ( Steel Country, Великобритания, 2018), реж. Саймон Феллоуз;

Steel Country, Великобритания, 2018), реж. Саймон Феллоуз; «Конор Макгрегор: Печально известный» ( Conor McGregor: Notorious, Ирландия, 2017), реж. Гэвин Фитцджеральд;

Conor McGregor: Notorious, Ирландия, 2017), реж. Гэвин Фитцджеральд; «Майкл внутри» ( Michael Inside, Ирландия, 2018), реж. Фрэнк Берри;

Michael Inside, Ирландия, 2018), реж. Фрэнк Берри; «Благодать» ( Good Favour, Ирландия-Бельгия-Голландия-Дания, 2018), реж. Ребекка Дейли;

Good Favour, Ирландия-Бельгия-Голландия-Дания, 2018), реж. Ребекка Дейли; «Раскопки» ( The Dig, Ирландия, 2018), реж. Райан Тохилл, Эндрю Тохилл.

Также на фестивале будут представлены сборники короткого метра, включая художественные фильмы и анимацию, пройдут встречи с приглашенными гостями — режиссерами Хью О'Коннором и актерами, профессиональные мастер-классы и дискуссии.

Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

Фестиваль проводится в рамках проекта «Каро.Арт» при поддержке Посольства Ирландии и Ирландского культурного фонда Culture Ireland в Москве, Петербурге и Казани





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