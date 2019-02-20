 
13:34 20 февраля 2019Новости
3690
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Foals едут в Россию

News_detailed_picture© Sam Neill

В августе в Москве и Петербурге выступит британская инди-рок группа Foals.

Московский концерт состоится 29 августа в клубе Adrenaline Stadium, петербургский — 30 августа в новом клубе «Морзе», который в июне откроется на территории кластера «Севкабель Порт».

Foals приедут в Россию «в промежутке между выходами первой и второй части их недавно анонсированного пятого студийного альбома "Everything Not Saved Will Be Lost", пилотные треки "Exits" и "On the Luna", как и снятые к ним официальные ролики, уже доступны и показывают, что группа находится на пике формы», — сообщают организаторы московского концерта, агентство Pop Farm.

«С середины двухтысячных Foals сделали примечательную карьеру, — пишут они, — от хаотичных домашних вечеринок в родном Оксфорде до статуса фаворитов музыкальной сцены Соединенного Королевства. Престижные NME и Q Awards, номинации Mercury Prize, Ivor Novello, и Brit Awards, "золотые" статусы продаж альбомов и более полумиллиарда прослушиваний на Spotify с 2015 года. В то время как многие из их современников и коллег по стадионному инди-року отошли на второй план, Foals продолжают собирать полные залы по всему миру».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ



Комментарии


Сегодня на сайте
Современная музыка
Дмитрий Ревякин: «Конкурировать с западным потоком мы не могли — это нас и погубило»Дмитрий Ревякин: «Конкурировать с западным потоком мы не могли — это нас и погубило» 

Лидер классиков сибирского рока «Калинова моста» — о родном Забайкалье, альбоме «Даурия», встречах с Александром Башлачевым и с российскими губернаторами

20 февраля 201910470
Вокруг чего бы нам сплотиться?Общество
Вокруг чего бы нам сплотиться? 

Мир сегодня расколот между группами интересов, идентичностей, правд и постправд. Как найти что-то, что всех объединяет? Историю новейших дискуссий зафиксировал Митя Лебедев

19 февраля 201911460
Прощай, язык!Кино
Прощай, язык! 

«Синонимы» Надава Лапида лидируют в фестивальном рейтинге критиков

15 февраля 201926840
Genius lociТеатр
Genius loci 

«Пермские боги» Дмитрия Волкострелова в «Театре-Театре»

15 февраля 201917340