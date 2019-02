Foals едут в Россию

© Sam Neill

В августе в Москве и Петербурге выступит британская инди-рок группа Foals.

Московский концерт состоится 29 августа в клубе Adrenaline Stadium, петербургский — 30 августа в новом клубе «Морзе», который в июне откроется на территории кластера «Севкабель Порт».

Foals приедут в Россию «в промежутке между выходами первой и второй части их недавно анонсированного пятого студийного альбома "Everything Not Saved Will Be Lost", пилотные треки "Exits" и "On the Luna", как и снятые к ним официальные ролики, уже доступны и показывают, что группа находится на пике формы», — сообщают организаторы московского концерта, агентство Pop Farm.

«С середины двухтысячных Foals сделали примечательную карьеру, — пишут они, — от хаотичных домашних вечеринок в родном Оксфорде до статуса фаворитов музыкальной сцены Соединенного Королевства. Престижные NME и Q Awards, номинации Mercury Prize, Ivor Novello, и Brit Awards, "золотые" статусы продаж альбомов и более полумиллиарда прослушиваний на Spotify с 2015 года. В то время как многие из их современников и коллег по стадионному инди-року отошли на второй план, Foals продолжают собирать полные залы по всему миру».





