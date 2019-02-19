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Линор Горалик расскажет в «Пионере» о своей новой книге

News_detailed_picture© «Литература без границ»

21 февраля в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится обсуждение новой поэтической книги Линор Горалик «Всенощная зверь» – сборника стихотворений о сострадании к современному человеку.

Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Линор Горалик — автор более двадцати книг, создатель комикса о Зайце ПЦ, куратор выстовочных проектов и исследователь моды. На встрече в «Пионере» она прочитает несколько стихотворений из своей новой книги, а куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов обсудит с Линор Горалик ее поэтический путь и поговорит о том, как современная поэзия влияет на каждого из нас.

Книга «Всенощная зверь» выходит в серии «Литература без границ» Дмитрия Кузьмина. На презентации в «Пионере» можно будет купить эту книгу и другие работы Линор Горалик по специальной цене и подписать их у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.

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