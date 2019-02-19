Линор Горалик расскажет в «Пионере» о своей новой книге© «Литература без границ»
21 февраля в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится обсуждение новой поэтической книги Линор Горалик «Всенощная зверь» – сборника стихотворений о сострадании к современному человеку.
Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
Линор Горалик — автор более двадцати книг, создатель комикса о Зайце ПЦ, куратор выстовочных проектов и исследователь моды. На встрече в «Пионере» она прочитает несколько стихотворений из своей новой книги, а куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов обсудит с Линор Горалик ее поэтический путь и поговорит о том, как современная поэзия влияет на каждого из нас.
Книга «Всенощная зверь» выходит в серии «Литература без границ» Дмитрия Кузьмина. На презентации в «Пионере» можно будет купить эту книгу и другие работы Линор Горалик по специальной цене и подписать их у автора.
Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
Понравился материал?помоги сайту!
16:29Sister Bliss представит ночное шоу на «Дикой мяте»
14:36Линор Горалик расскажет в «Пионере» о своей новой книге
14:02The Black Eyed Peas выступят на фестивале «Усадьба Jazz»
13:08В Лейдене найдены неизвестные письма Эйнштейна русской женщине-ученому
11:24Вечер памяти Григория Дашевского пройдет в «Доме 12»
10:46Объявлен сбор средств на фильм о Кирилле Толмацком
Вчера
18:25Фильм «Асса» выйдет в повторный прокат
17:33Инклюзивный фестиваль «Кинотавра» пройдет в ЦДК
15:28Son Lux и Монеточка приедут в Петербург на StereoletoВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить