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The Black Eyed Peas выступят на фестивале «Усадьба Jazz»

News_detailed_picture© «Усадьба Jazz»

23 июня в Коломенском на международном фестивале под открытым небом «Усадьба Jazz» состоится выступление американской хип-хоп группы The Black Eyed Peas.

Шестикратные лауреаты «Грэмми», The Black Eyed Peas выпустили в октябре 2018 года первый за восемь лет альбом «Masters of the Sun Vol.1» , в записи которого участвовали Николь Шерзингер, CL, Esthero, Posdnuous, Ali Shaheed Muhammad, Phife Dawg и другие известные артисты. Критики отметили, что эта пластинка знаменует возвращение The Black Eyed Peas к ее стилистическим корням — рэпу и бум-бэпу.

«Этим летом мы снова увидим в России группу, которая уже оставила огромный след в истории поп-музыки, но, несмотря на свой статус, не боится придумывать себя заново и рисковать коммерческим успехом», — говорится в сообщении на сайте «Усадьбы Jazz».

Фестиваль «Усадьба Jazz» проводится с 2004 года. С тех пор на нем выступили более тысячи музыкантов со всего мира, в том числе Юсеф Латиф, Брэнфорд Марсалис, Маркус Миллер, Джон Скофилд, Ларри Кориелл, Джейкоб Кольер, «Аквариум», Игорь Бутман, Леонид Агутин, Нино Катамадзе & Insight, Антон Беляев и Therr Maitz.

В этом году фестиваль пройдет 22 и 23 июня, его площадкой впервые станет территория «Коломенское» Московского объединенного музея-заповедника. Помимо The Black Eyed Peas среди уже объявленных участников Майкл Киванука, Иван Дорн и Каро Эмеральд.

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