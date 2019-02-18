 
17:33 18 февраля 2019Новости
3120
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Инклюзивный фестиваль «Кинотавра» пройдет в ЦДК

News_detailed_pictureКадр из фильма «Сердце мира»© Наше кино

С 16 по 25 марта Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» проведет в Центре документального кино в Москве инклюзивный фестиваль «Безграничные возможности» – серию бесплатных кинопоказов для людей с проблемами зрения и слуха.

Как сообщает сайт «Кинотавра», адаптация фильмов для показа будет реализована с применением современных технологий тифлокомментирования (закадровое описание видеоряда) и субтитрирования.

«На сегодняшний день у людей с ограниченными возможностями слуха и зрения практически отсутствует культура похода в кинотеатры, нет физической возможности увидеть эти фильмы, поэтому главная цель фестиваля "Безграничные возможности" — привлечь внимание к этой проблеме, интегрировать эту категорию людей в социокультурный контекст жизни города, чтобы они смогли почувствовать себя ее полноценными участниками», — отмечают организаторы фестиваля.

Расписание:

16 марта в 16:30 — «История одного назначения», реж. Авдотья Смирнова;
17 марта в 14:00 — «Подбросы», реж. Иван И. Твердовский;
23 марта в 17:00 — «Глубокие реки», реж. Владимир Битоков;
24 марта в 14:00 — «Русский бес», реж. Григорий Константинопольский;
30 марта в 14:15 — «Кислота», Александр Горчилин;
31 марта в 14:00 — «Сердце мира», Наталия Мещанинова.

Вход на все сеансы для людей с проблемами слуха и зрения свободный.

Фестиваль «Безграничные возможности» проводится при поддержке Фонда президентских грантов

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Комментарии


Сегодня на сайте
Прощай, язык!Кино
Прощай, язык! 

«Синонимы» Надава Лапида лидируют в фестивальном рейтинге критиков

15 февраля 201922020
Genius lociТеатр
Genius loci 

«Пермские боги» Дмитрия Волкострелова в «Театре-Театре»

15 февраля 201913120