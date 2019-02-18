Инклюзивный фестиваль «Кинотавра» пройдет в ЦДК

Инклюзивный фестиваль «Кинотавра» пройдет в ЦДККадр из фильма «Сердце мира»© Наше кино
С 16 по 25 марта Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» проведет в Центре документального кино в Москве инклюзивный фестиваль «Безграничные возможности» – серию бесплатных кинопоказов для людей с проблемами зрения и слуха.
Как сообщает сайт «Кинотавра», адаптация фильмов для показа будет реализована с применением современных технологий тифлокомментирования (закадровое описание видеоряда) и субтитрирования.
«На сегодняшний день у людей с ограниченными возможностями слуха и зрения практически отсутствует культура похода в кинотеатры, нет физической возможности увидеть эти фильмы, поэтому главная цель фестиваля "Безграничные возможности" — привлечь внимание к этой проблеме, интегрировать эту категорию людей в социокультурный контекст жизни города, чтобы они смогли почувствовать себя ее полноценными участниками», — отмечают организаторы фестиваля.
Расписание:
16 марта в 16:30 — «История одного назначения», реж. Авдотья Смирнова;
17 марта в 14:00 — «Подбросы», реж. Иван И. Твердовский;
23 марта в 17:00 — «Глубокие реки», реж. Владимир Битоков;
24 марта в 14:00 — «Русский бес», реж. Григорий Константинопольский;
30 марта в 14:15 — «Кислота», Александр Горчилин;
31 марта в 14:00 — «Сердце мира», Наталия Мещанинова.
Вход на все сеансы для людей с проблемами слуха и зрения свободный.
Фестиваль «Безграничные возможности» проводится при поддержке Фонда президентских грантов
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