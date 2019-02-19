В Лейдене найдены неизвестные письма Эйнштейна русской женщине-ученому

Татьяна Афанасьева в своем кабинете © Фотография из архива наследников Пауля Эренфеста

Нидерландская научная журналистка Маргрит ван дер Хейден обнаружила в лейденском архиве три неизвестных письма Альберта Эйнштейна, адресованых русскому физику и математику Татьяне Афанасьевой.

Об этом сообщает газета NRC Handelsblad.

Уроженка Киева, выпускница физико-математического отделения Высших бестужевских курсов в Петербурге, Татьяна Афанасьева в начале ХХ века во время стажировки в Геттингенском университете познакомилась со своим будущим мужем, австрийским физиком Паулем Эренфестом. Поженившись, с 1912 года они жили и работали в Лейдене, где Эренфест получил место профессора в университете.

Афанасьева занималась математикой как учебной дисциплиной, статистической механикой и термодинамикой. В 1911 году в соавторстве с Эренфестом она написала обзорную статью по статистической механике, сохраняющую актуальность и в наши дни.

Эйнштейн много лет поддерживал дружеские отношения с Эренфестами, во время поездок в Лейден гостил у них в доме, построенном по проекту Афанасьевой. В кабинете этого дома теорию относительности и квантовой механики обсуждали Нильс Бор, Вольфганг Паули, Вернер Гейзенберг, Роберт Оппенгеймер, автографы по меньшей мере двенадцати лауреатов Нобелевской премии и сегодня можно видеть на стене верхнего этажа, где они останавливались.

«Нам с вами было так хорошо и спокойно, так бывает, когда два независимых человека вместе не потому, что заключают компромиссы», — писал Эйнштейн, вернувшись из поездки в Лейден в 1919 году. После войны он отправлял из Принстона в голодный Лейден продуктовые посылки.

Маргрит ван дер Хейден работает над биографией Эренфеста и Афанасьевой, которая выйдет в Амстердаме в начале 2020 года. Письма Эйнштейна она обнаружила в архиве Государственного музея Бургаве.

Это часть переписки, относящейся к рукописи «Основы термодинамики», которую Афанасьева прислала Эйнштейну летом 1947 года. Ее труд был «оригинальным и далеко опережающим время», считает исследователь научного наследия Афанасьевой, профессор Университета Миннесоты Йос Уффинк.

Эйнштейн высоко ценил Афанасьеву как ученого. В письмах, датированных августом 1947 года, он пишет, что с интересом прочитал рукопись, «из которой сам почерпнул немало знаний». Тем не менее Эйнштейн счел, что «для студентов эта книга написана недостаточно доступно». По его мнению, рукопись Афанасьевой непременно должна была стать книгой, хотя «основательная прополка прибавила бы ей ясности».

«Основы термодинамики» (Die Grundlagen der Thermodynamik) были изданы в Лейдене в 1956 году. Готовя книгу к печати, Афанасьева внесла в нее часть исправлений, предложенных Эйнштейном.





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