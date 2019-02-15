«Чужой» снова выйдет на экраны

© «Иноекино»

Компания «Иноекино» выпустит в российский прокат научно-фантастический фильм Ридли Скотта «Чужой».

Как сообщает сайт компании «Иноекино», российский прокат приурочен к 40-летию «Чужого». Фильм будет выпущен в новейшей 4К-реставрации кинотеатральной версии на языке оригинала с русскими субтитрами.

Предпрокатные показы пройдут в Большом зале московского киноцентра «Каро 11 Октябрь» (2 марта) на самом большом экране страны в качестве 4К, а также в петербургских кинотеатрах «Каро 9 Варшавский экспресс» (2 марта) и «Аврора» (3 марта).

В «Октябре» и «Авроре» о перезапуске фильма в российский кинопрокат расскажет основатель компании «Иноекино» Алексей Бажин, а в «Варшавском экспрессе» — куратор проектов компании «Иноекино» Екатерина Долинина.

«Чужой» ( Alien, Великобритания-США, 1979)

Режиссер: Ридли Скотт

Авторы сценария: Дэн О'Беннон, Рональд Шуссет

В главных ролях: Сигурни Уивер, Том Скеррит, Иэн Холм, Джон Херт, Гарри Дин Стэнтон

Хронометраж: 116 минут

Возрастное ограничение: 16+

Фильм был отреставрирован в 2018 году в формате 4К студией 20th Century Fox на базе компаний Company 3 и Deluxe Entertainment Services Group под руководством Ридли Скотта и Пэм Дери. Копии в 4К были сделаны компанией EFilm, реставрация звука проведена компанией Audio Mechanics.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ