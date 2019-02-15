«Геликон-опера» отправляется на гастроли в Вену

Сцена из оперы «Мазепа» © «Геликон-опера»

С 21 по 22 февраля в Театре Ан дер Вин (Вена) пройдут первые гастроли в Австрии Московского музыкального театра «Геликон-опера».

Как сообщает пресс-служба театра, в программе три оперы Чайковского, которые будут представлены в концертном исполнении: «Мазепа» (21 февраля), «Ундина» и «Иоланта» (22 февраля)

Музыкальный руководитель «Геликон-оперы» Владимир Федосеев будет дирижировать оперой «Ундина», реконструированной под его руководством по рукописям Чайковского, а народный артист России Евгений Бражник — операми «Мазепа» и «Иоланта».

На гастроли в Вену поедут ведущие солисты «Геликон-оперы» Елена Михайленко, Ольга Толкмит, заслуженная артистка России Лариса Костюк, Ирина Рейнард, Игорь Морозов, Иван Волков, Иван Гынгазов, Алексей Исаев, Алексей Тихомиров, заслуженный артист России Михаил Гужов, Григорий Соловьев, Георгий Екимов, а также артисты хора и оркестра.









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