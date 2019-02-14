В Щукино откроется киномастерская «Сны на районе»© Mikhail Cheshirskiy / Flickr
Фонд V–A–C совместно с «Москино», Лигой экспериментального кино и галереей «ГРАУНД Ходынка» запускает проект «От себя: кинофорум и киномастерская», который пройдет в московском районе Щукино и свяжет два локальных культурных центра. Уже открыт набор в киномастерскую «Сны на районе».
Заявки принимаются онлайн до 28 февраля включительно.
Киномастерская «Сны на районе» пройдет с марта по июнь. Ее участники снимут короткометражки, которые впоследствии объединятся в общий фильм. Место проведения — галерея «ГРАУНД Ходынка» и район Щукино.
Среди ведущих мастерской режиссер Андрей Сильвестров, оператор Даниил Фомичев, композитор и саунд-артист Антон Курышев, режиссер Елизавета Симбирская и философ Ури Гершович.
Кинофорум — тематическая программа в кинотеатре «Юность» (4–7 апреля), в ходе которой зрители отберут картины для повторных показов в сети «Москино».
Проект «От себя: кинофорум и киномастерская» входит в новую программу фонда V-A-C «Расширение пространства. Из центра», посвященную художественным практикам в городской среде. Программа затронет элементы локальной культурно-образовательной инфраструктуры, находящиеся вдали и от географического центра Москвы.
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