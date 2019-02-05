V-A-C продолжает «Расширение пространства»

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Фонд V-A-C объявил о запуске новой программы «Расширение пространства», которая станет продолжением одноименного проекта 2015-2016 годов, посвященного художественным практикам в городской среде.

«Теперь V-A-C переходит к работе со спектром знакомых горожанам культурных и образовательных практик, которые до этого почти не интересовали российские институции современного искусства, — говорится в сообщении на сайте фонда. — От символических центров культурного производства — музеев и выставочных пространств — V-A-C направляется к элементам локальной культурно-образовательной инфраструктуры, зачастую находящимся вдали и от географического центра Москвы».

«В сотрудничестве с домами культуры, библиотеками, кинотеатрами, рынками, другими сообществами и организациями V-A-C раскроет расширяющий потенциал современных художественных практик через осмысление привычных, но во многом закостеневших форматов», — сообщают организаторы программы «Расширение пространства».

В рамках программы предполагается реализовать семь проектов:

«Странные кружки»: практики культуры

Хорошево-Мневники и другие районы Москвы

«Основано на реальных событиях»: театр в библиотеке

Библиотека Ахматовой, Крылатское

«От себя»: кинофорум и киномастерская

Щукино и другие районы Москвы

«Непрерывные токи»: ГЭС-2 опера

Лефортово

«Московское соло. Кунстхалле музыки»

Московские рынки и торговые центры

«Правосудие против шерсти»

Территория Московской школы управления Сколково

«Посольство»

Нагорный и другие районы Москвы

Открытый набор участников проекта «Основано на реальных событиях» начинается сегодня, 5 февраля, в Центральной библиотеке имени А.А. Ахматовой.





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