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V-A-C продолжает «Расширение пространства»

News_detailed_picture© V-A-C

Фонд V-A-C объявил о запуске новой программы «Расширение пространства», которая станет продолжением одноименного проекта 2015-2016 годов, посвященного художественным практикам в городской среде.

«Теперь V-A-C переходит к работе со спектром знакомых горожанам культурных и образовательных практик, которые до этого почти не интересовали российские институции современного искусства, — говорится в сообщении на сайте фонда. — От символических центров культурного производства — музеев и выставочных пространств — V-A-C направляется к элементам локальной культурно-образовательной инфраструктуры, зачастую находящимся вдали и от географического центра Москвы».

«В сотрудничестве с домами культуры, библиотеками, кинотеатрами, рынками, другими сообществами и организациями V-A-C раскроет расширяющий потенциал современных художественных практик через осмысление привычных, но во многом закостеневших форматов», — сообщают организаторы программы «Расширение пространства».

В рамках программы предполагается реализовать семь проектов:

  • «Странные кружки»: практики культуры
    Хорошево-Мневники и другие районы Москвы

  • «Основано на реальных событиях»: театр в библиотеке
    Библиотека Ахматовой, Крылатское

  • «От себя»: кинофорум и киномастерская
    Щукино и другие районы Москвы

  • «Непрерывные токи»: ГЭС-2 опера
    Лефортово

  • «Московское соло. Кунстхалле музыки»
    Московские рынки и торговые центры

  • «Правосудие против шерсти»
    Территория Московской школы управления Сколково

  • «Посольство»
    Нагорный и другие районы Москвы

Открытый набор участников проекта «Основано на реальных событиях» начинается сегодня, 5 февраля, в Центральной библиотеке имени А.А. Ахматовой.

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