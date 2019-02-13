«Праздник» Красовского покажут в «Мемориале»

© Алексей Красовский / YouTube

20 февраля в Международном Мемориале в Москве пройдет показ фильма Алексея Красовского «Праздник».

Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

После показа состоится обсуждение фильма с участием Алексея Красовского, Никиты Петрова, Ирины Щербаковой, Елены Фанайловой и Антона Долина.

«Праздник» (Россия, 2019)

Режиссер: Алексей Красовский

Автор сценария: Алексей Красовский

Оператор: Сергей Астахов

В ролях: Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков, Анфиса Черных, Тимофей Трибунцев, Анастасия Чистякова

Фильм, действие которого происходит в блокадном Ленинграде, расказывает о событиях одной ночи из жизни семьи, живущей «на особом положении».

Производство картины почти полностью было оплачено самим режиссером. Он решил не обращаться в Министерство культуры РФ за прокатным удостоверением, премьера «Праздника» состоялась 3 января на YouTube, где фильм с тех пор собрал более 1,5 млн просмотров.





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