Более 900 репортеров претендуют на премию True Story Award

Свои репортажи на соискание глобальной премии в области журналистики True Story Award подали 924 журналиста из 98 стран мира.

Как сообщают организаторы премии, большинство репортажей поступило на конкурс из России, арабских стран, Южной Америки и Германии. Также широко представлены Индия, Китай, Африка и США, при этом ни одного журналиста из Японии среди соискателей нет.

К списку из основных языков мира, на которых могут быть написаны участвующие в конкурсе репортажи, добавлены польский, греческий и индонезийский, и теперь жюри предстоит читать и оценивать тексты на 21 языках. По итогам работы жюри будет составлен шорт-лист, из которого будут выбраны по три лучших текста в 13 языковых категориях — всего 39 номинантов.

Они получат приглашение в Берн на фестиваль швейцарского журнала Reportagen, которому принадлежит идея и концепция True Story Award. Фестиваль пройдет с 30 августа по 1 сентября, на 31 августа назначена церемония, на которой будут объявлены и награждены три первых лауреата премии.

Кроме того, сообщается, что прием репортажей на конкурс True Story Award нового сезона начнется 1 ноября.

True Story Award — первая глобальная премия в области журналистики — учреждена в 2018 году журналом Reportagen в сотрудничестве независимым с фондом Bern Welcome с целью «сделать так, чтобы голоса репортеров были услышаны за пределами стран, где они живут и работают».

Общий размер призового фонда премии составляет 177 000 швейцарских франков, размер первого денежного приза — 30 000 швейцарских франков, второго — 20 000 франков, третьего — 10 000 франков.





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