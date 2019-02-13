Вручены «Грэмми»Кейси Масгрейвс на церемонии вручения «Грэмми». Лос-Анджелес, 10 февраля 2019 года© People Magazine
10 февраля в Лос-Анджелесе прошла 61-я церемония вручения премии Американской академии звукозаписи «Грэмми». Главные призы выиграли Childish Gambino и Кейси Масгрейвс, которые, кроме того, получили наибольшее число наград — по четыре.
Childish Gambino стал первым рэпером, получившим «Грэмми» за «Запись года» и «Песню года». Лучшей в этих категориях была признана его композиция «This Is America», которая также принесла американскому певцу награды за лучшее рэп-исполнение и лучший клип.
В категории «Альбом года» победила пластинка «Golden Hour» американской кантри-певицы Кейси Масгрейвс. Ей же вручены награды за лучшую песню («Space Cowboy»), лучшее сольное исполнение и лучший альбом в стиле кантри.
Три «Грэмми» получила американская поп-певица Леди Гага: песня «Joanne» с одноименного альбома победила в категории «Лучшее сольное поп-исполнение», а дуэт с Брэдли Купером «Shallow» из фильма «Звезда родилась» (A Star Is Born) — в категориях «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» и «Лучшая песня, написанная для визуального представления».
Лучшим новым артистом признана 23-летняя британская певица Дуа Липа, американская хип-хоп певица Cardi B стала первой женщиной в истории «Грэмми», чья пластинка победила в категории «Лучший рэп-альбом» («Invasion of Privacy»).
В категории «Лучшее исполнение камерной музыки» свою первую «Грэмми» выиграла американская певица и композитор Лори Андерсон. Как отмечает Pitchfork, с 1984 года она была номинирована на премию четырежды, но раньше ни разу ее не получала. «Грэмми-2019» Лори Андерсон принес альбом «Landfall», записанный совместно с Кронос-квартетом.
Полный список победителей и номинантов 61-го сезона «Грэмми» приводится на сайте премии.
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