Умерла Вероника Шильц

© Philippe B. Tristan

4 февраля в Париже в возрасте 76 лет умерла французский историк Вероника Шильц, специалист по истории скифов и скифского искусства.

Об этом говорится в сообщении на ее персональной странице на сайте Академии надписей и изящной словесности.

Вероника Шильц родилась в 1942 году в Шатору, в 1965–1967 годах стажировалась и преподавала французскую литературу и культуру в Московском университете, в 1967–2000 годах работала в Университете Франш-Конте в Безансоне, в последние годы возглавляла там отделение археологии и истории искусств. В 1994 году защитила докторскую диссертацию «Происхождение и развитие скифского анималистического искусства».

Куратор выставки «Золото скифов» в Париже (1975), автор книг «История курганов» (1992), «Скифы и степные кочевники VIII века до н.э. — I века н.э.» (1994), «Переоткрытие скифского искусства» (2001) и других.

Вероника Шильц была близка с Иосифом Бродским, ей посвящены его стихотворения «Прощайте, мадемуазель Вероника» (1967) и «Персидская стрела» (1993). Веронике Шильц принадлежит ряд переводов с русского языка на французский — в частности, стихотворений Натальи Горбаневской.

Действительный член Академии надписей и изящной словесности (2011), кавалер орденов Почетного легиона, Академических пальм и «За заслуги».





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