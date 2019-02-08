Институт театра объявил программу

Международный тренинг для продюсеров © Евгений Люлюкин / © Евгений Люлюкин / «Золотая маска»

Лаборатории, мастер-классы, конференции и дискуссии вошли в программу Института театра – образовательного проекта фестиваля «Золотая маска».

Как сообщает сайт «Золотой маски», программу 2019 года открыл международный тренинг для продюсеров — совместный проект фонда V-A-C и Московского музея современного искусства при участии Манчестерского международного фестиваля.

С 23 февраля по 28 апреля пройдет ежегодная лаборатория театральной критики и журналистики (куратор — Юлия Бедерова), с 4 по 6 марта — драматургическая лаборатория Вячеслава Дурненкова «Пьеса для детей. Работа над замыслом», с 15 марта по 14 апреля — практическая лаборатория о способах и творческих результатах работы с непрофессиональными участниками в профессиональном театре «Театр людей» (кураторы — Алексей Киселев и Всеволод Лисовский).

Мастер-класс Екатерины Моченовой для помощников режиссеров по технологиям работы в современном драматическом и музыкальном театре пройдет 19–21 апреля, на май–июнь запланировано проведение фестиваля музейно-театральных проектов и лаборатория по исследованию взаимодействия музея и театра Theatrium 2019.

В публичной программе Института театра круглый стол «Почему опера?» (16 февраля), международная конференция «Международный театральный фестиваль. Площадка для возникновения и исследования новых форм театра» (30–31 марта) и цикл профессиональных разговоров о театре «Академические разговоры» в «Электротеатре Станиславский» (март–апрель).

Институт театра был создан в 2012 году как программа независимого образования, направленная на развитие молодых театральных профессионалов, критический анализ и освоение новых форм театра и новых театральных практик, на исследование театра как сложного, развивающегося феномена, являющегося частью культуры и общества. С тех пор в творческих лабораториях, семинарах и мастер-классах по новой музыке в театре, современному танцу и перформансу, театральной критике, театральной педагогике, театральному дизайну приняли участие сотни студентов и молодых профессионалов.





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