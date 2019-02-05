Freedom House отнесла Россию к числу несвободных стран

Сегодня, 5 февраля, американская неправительственная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире», в котором Россия отнесена к категории несвободных стран.

В 2019 году доклад озаглавлен «Демократия отступает».

При составлении документа 209 стран и территорий были ранжированы в соответствии с состоянием политических и гражданских свобод.

Самыми свободными странами признаны Финляндия, Норвегия, Швеция, Канада, Нидерланды, Австралия, Новая Зеландия, Уругвай, Дания, Ирландия и Бельгия, самыми несвободными — Сирия, Туркменистан, Эритрея, КНДР, Южный Судан, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея, Сомали, Судан, Ливия и Узбекистан.

Россия занимает 31-е место с конца, между Республикой Конго и Вьетнамом. В докладе она названа страной с авторитарным режимом, на счету которого репрессии в отношении крымских татар, преследование оппозиционных журналистов и зарубежных диссидентов, а также подавление независимой прессы, гражданского общества, политических оппонентов и использование административного ресурса, обусловившие исход президентских выборов 2018 года.

По мнению члена Совета по правам человека при президенте РФ Александра Брода, авторы доклада Freedom House «сосредоточены на негативе, о котором знают правозащитники, эти вопросы постоянно поднимаются, в том числе в ходе регулярных встреч Совета с главой государства».

«Эти доклады имеют политическую подоплеку и используются в качестве дополнительного элемента давления на страну, — цитирует Брода «Интерфакс». — Из России создали жупел и постоянно вбрасывают негативную информацию».

«Можно говорить о кризисе международных правозащитных организаций, которые действуют избирательно, политизировано и не заинтересованы в решении проблем и их объективной оценке», — заявил Брод.





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