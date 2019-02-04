«Свободное слово» и «ПЭН-Москва» выступили в защиту активистов «Открытой России»

Анастасия Шевченко на судебном заседании об избрании меры пресечения. Ростов-на-Дону, 23 января 2019 года © Алиса Васильева / © Алиса Васильева / Human Rights Watch

Правозащитное объединение литераторов, журналистов и блогеров Ассоциация «Свободное слово» и отделение Международного ПЕН-клуба «ПЭН-Москва» распостранили заявление с требованием прекратить репрессии против активистов общественного движения «Открытая Россия».

COLTA.RU публикует заявление полностью:





В ЗАЩИТУ АКТИВИСТОВ «ОТКРЫТОЙ РОССИИ»

заявление «ПЭН-Москва» и ассоциации «Свободное слово»

В последние месяцы с нарастающей тревогой мы следим за волной репрессий в отношении активистов общественного движения «Открытая Россия». Кульминацией этих событий стала трагедия, произошедшая на десятый день домашнего ареста члена федерального совета «ОР» ростовчанки Анастасии Шевченко — в реанимации умерла ее старшая, тяжело больная дочь Алина, которая нуждалась не только в специальном уходе, но и в материнской опеке, и в лекарствах, которые привозила Алине мать. Сегодня, когда в социальных сетях горячо обсуждается, что стало причиной трагедии (маму пустили к умирающей дочери только в последний момент, с огромным трудом), не забудем о том, что это трагическое событие оказалось вписанным в ряд незаконных арестов и преследований активистов «Открытой России».

В тот же день, когда в Ростове-на-Дону была арестована Анастасия Шевченко, 21 января, нагрянули с обыском еще к четверым ростовским активистам «ОР»: Антону Приходько, Ольге и Ирине Зениным, Елене Меньшениной. А в Казани прошел обыск у члена федерального совета «Открытой России» Эльзы Нисанбековой.

Днем раньше на чувашского активиста «ОР» Юрия Сидорова завели сразу два административных дела за участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории РФ (статья 20.33 КоАП). Одно — из-за обращения к чебоксарским депутатам с критикой городского бюджета, второе — из-за книг: Сидоров и другие активисты «ОР» подарили местным чиновникам несколько "опасных" изданий, среди которых «1984» Оруэлла и Русско-китайский разговорник.

На челябинского активиста Дениса Ибрагимова прокуратура оказывает давление по той же статье — участие в нежелательной организации. Повод — проведение правозащитного вебинара «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму».

По той же схеме заведено административное дело на краснодарского координатора «ОР», детского хирурга Яну Антонову. Повод — публикация видео о нехватке школ в городе, с обращением к депутатам Госдумы выделить средства на их строительство.

22 января двадцатилетнего псковского активиста «ОР» Дмитрия Семеновского приговорили к аресту на четверо суток за отказ пройти медицинское освидетельствование якобы в состоянии опьянения. До этого он в течение суток подвергался длительным допросам при невыясненных обстоятельствах предположительно в качестве свидетеля по делу своих коллег по «ОП» Артема и Лии Милушкиных. Супругов обвиняют в сбыте крупной партии наркотиков. При задержании «наркобарыг»17 января в их доме были выбиты окна.

Еще ранее казанский координатор «ОР» Илья Новиков и двое чувашских членов «ОР», Антон Кравченко и Дмитрий Семёнов, из-за оказываемого на них давления были вынуждены покинуть Россию.

Одновременно с административными решениями грянуло и уголовное дело Анастасии Шевченко. Она обвиняется по антиконституционной и репрессивной статье 284.1 Уголовного кодекса — «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». В соответствии с принятой 27 декабря 2018 г. поправкой, эта статья предусматривает уголовную ответственность лиц, ранее дважды привлекавшихся к ответственности административной за участие в такой деятельности, и предполагает наказание до шести лет лишения свободы. Статья в новой редакции вступила в силу 8 января — именно этим объясняются посыпавшиеся на членов «ОР» административные дела.

Нам кажется очевидным, что аресты членов «ОР» взаимосвязаны и политически мотивированы.

Что касается дела Анастасии Шевченко, то это первый случай обвинения по данной статье. Анастасию арестовали как раз на основании двух административных решений 2018 года — за участие в дебатах с кандидатами в муниципальные депутаты и за организацию школы по подготовке таких кандидатов, и теперь она стала уголовной преступницей.

Amnesty International уже признала Анастасию политической узницей, и реакция не замедлила последовать: за репост этой новости, а также за публикации в защиту Шевченко в сети «ВКонтакте» уже задержан волгоградский активист «ОР» Роман Зайцев. Ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Вопиющей эту ситуацию делает то, что общественное движение «Открытая Россия», в котором состоят преследуемые активисты, вовсе не попадает под действие законодательства о нежелательных организациях, поскольку является не иностранной или международной, а обычной российской организацией, учрежденной и финансируемой российскими гражданами.

Мы уверены, что дело против Анастасии Шевченко не только неправовое. Оно грубо попирает базовые свободы человека — свободу слова и свободу мысли. Вся «вина» молодой матери (теперь двоих, а не троих детей) — в ее общественно-просветительской и гражданской деятельности.

У государства нет права карать своих граждан за просветительские лекции, организацию дебатов, публичные выступления и дарение романов и словарей.

Мы требуем немедленного освобождения Анастасии Шевченко, отмены всех судебных актов о привлечении к ответственности по абсурдным антидемократическим статьям 284.1 УК и 20.33 КоАП, прекращения репрессий против активистов «Открытой России».





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