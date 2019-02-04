Объявлены победители Sundance

Объявлены победители SundanceКадр из фильма «Милосердие»© Sundance Institute
3 февраля в Парк Сити (штат Юта) завершился 35-й фестиваль независимого кино Sundance. Лучшим американским игровым фильмом признана картина режиссера Чинонье Чукву «Милосердие» (Clemency).
В конкурсе американского документального кино победил фильм Нанфу Ванг и Джалинг Чжан «Нация одного ребенка» (One Child Nation), в конкурсе иностранного игрового кино — «Сувенир» (The Souvenir) Джоанны Хогг (Великобритания), в конкурсе иностранного документального кино — «Земля меда» (Honeyland) Любомира Стефанова и Тамары Котевски (Республика Македония).
Режиссерские призы получили Джо Талбот (США) — за фильм «Последний черный в Сан-Франциско» (The Last Black Man in San Francisco), Стивен Богнар и Джулия Рикерт (США) — за фильм «Американская фабрика» (American Factory), Лусия Гарибальди (Уругвай) — за фильм «Акулы» (The Sharks) и Мадс Брюггер (Дания) — за фильм «Cold Case Hammarskjöld».
Полностью список лауреатов Sundance 2019 приводится на сайте фестиваля.
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