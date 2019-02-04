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Умер Кирилл Толмацкий

News_detailed_picture© Geometria.ru

В ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске в возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий, известный под сценическим псевдонимом Децл.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на концертного директора музыканта, причиной смерти стала остановка сердца.

Кирилл Александрович Толмацкий родился в Москве в 1983 году в семье музыкального продюсера Александра Толмацкого, учился в колледже в Швейцарии и в Британской международной школе в Москве.

В 1999 году начал исполнять хип-хоп. Первый же альбом Децла «Кто? ты», вышедший в 2000 году, принес ему всероссийскую популярность разошелся тиражом более миллиона копий, большой успех имели видеоклипы на песни с альбома, в том числе «Пятница», «Кто ты?», «Слезы», «Вечеринка», «Кровь моя, кровь».

С тех пор Децл выпустил еще восемь сольных студийных альбомов, последний из них — «Неважно, кто там у руля» — в 2018 году.

Лауреат премий «Муз-ТВ», MTV Music Awards, «Золотой граммофон», «Золотая горгулья» и других профессиональных наград.

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