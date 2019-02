Cut Copy едут в Москву

© Andrea Gonar

24 июля в московском клубе Red выступит австралийская синти-поп группа Cut Copy.

«Задуманный в 2001 году как сольный проект диджея и графического дизайнера Дэна Уитфорда, уже в первые годы существования Cut Copy был усилен сначала сессионными, а затем и постоянными музыкантами до трио, а позднее и до квартета. Удача сопутствовала им — после выхода дебютного LP "Bright Like Neon Love" Дэн и компания отправляются в тур с Franz Ferdinand, Bloc Party и Mylo, а позже — в совместное с Daft Punk турне по Австралии. Альбом "Zonoscope" (2011) побеждает в двух номинациях главной австралийской музыкальной премии ARIA Awards и номинируется на Grammy как Best Dance/Electronica Album», — сообщают организаторы концерта, агентство Pop Farm.

«В последние годы музыканты живут в разных концах мира: Копенгагене, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Мельбурне, но расстояние только усиливает взаимное притяжение, когда группа на несколько месяцев съезжается для работы в студии. Как это, например, было с последним, пятым по счету альбомом Cut Copy — "Haiku From Zero". Пластинка не только получила ожидаемые высокие строчки в чартах Австралии, но и добралась до 11-го места в US Top Dance/Electronic Albums по версии Billboard».









ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ