Умерла Александра Новоженова

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В ночь на 31 января в Чикаго в возрасте 36 лет умерла искусствовед и художница Александра Новоженова.

Об этом сообщил ее отец, журналист Лев Новоженов.

Александра Львовна Новоженова родилась в 1982 году в Москве, окончила Высшую академическую школу графического дизайна Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова, параллельно изучала искусствоведение в МГУ.

Александра Новоженова была специалистом по советскому искусству, сотрудничала с COLTA.RU, «Художественным журналом», «АртХроникой», «Ведомостями» и другими изданиями.

Книга Александры Новоженовой «Эпизоды модернизма» (М.: Новое литератуное обозрение, 2018), написанная в соавторстве с Глебом Напреенко, вошла в лонг-лист литературной премии имени Александра Пятигорского 2019 года.









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