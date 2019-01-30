Питер Джексон снимет фильм о The Beatles

Питер Джексон снимет фильм о The BeatlesРинго Старр, Джордж Мартин, Пол Маккартни, Джордж Харрисон, Йоко Оно и Джон Леннон в фильме «Let It Be»© Everett Collection
Новозеландский режиссер Питер Джексон, поставивший блокбастеры «Властелин колец» и «Хоббит», выпустит документальный фильм о том, как группа The Beatles записывала свой последний альбом «Let It Be».
Как сообщает Pitchfork, Джексону предстоит отсмотреть 55 часов не известных широкой публике видеоматериалов, которые были отсняты режиссером Майклом Линдсей-Хоггом в студии во время записи альбома. Также в его распоряжении около 140 часов студийных аудиозаписей.
«Ты как будто переносишься на машине времени в 1969 год, сидишь в студии и смотришь, как эта четверка друзей делает великую музыку. И с облегчением обнаруживаешь, что реальность очень сильно отличается от мифа. <...> Конечно, там есть и драматические моменты, но нет никакого разлада, о котором всегда было принято говорить в связи с этим альбомом», — рассказал Джексон.
Он назвал видео- и аудиозаписи, сделанные Линдсей-Хоггом за полтора года до распада The Beatles, «удивительным историческим сокровищем». После выхода картины Джексона фильм Линдсей-Хогга «Let It Be» будет восстановлен и выпущен в прокат.
В работе над проектом Джексону будут помогать Пол Маккартни, Ринго Стар, Йоко Оно и Оливия Харрисон. При создании фильма о The Beatles режиссер намерен использовать технологии, которые он применял при обработке архивной кинохроники в своем документральном фильме «Они никогда не станут старше» (They Shall Not Grow Old, 2018), посвященном солдатам Первой мировой войны.
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