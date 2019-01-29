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Гослитмузей организует мастерские для подростков

News_detailed_picture© Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля

В феврале в Музее Серебряного века в Москве, филиале Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, откроются мастерские для подростков, которые хотят создавать книги.

Занятия по писательскому мастерству и книжной иллюстрации для школьников 12–14 лет будут проходить под руководством популярных подростковых авторов и известного книжного иллюстратора, сообщает сайт Гослитмузея. По завершении курса каждый выпускник получит бумажный сборник с собственным текстом или иллюстрациями.

Расписание:

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