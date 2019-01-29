Гослитмузей организует мастерские для подростков© Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля
В феврале в Музее Серебряного века в Москве, филиале Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, откроются мастерские для подростков, которые хотят создавать книги.
Занятия по писательскому мастерству и книжной иллюстрации для школьников 12–14 лет будут проходить под руководством популярных подростковых авторов и известного книжного иллюстратора, сообщает сайт Гослитмузея. По завершении курса каждый выпускник получит бумажный сборник с собственным текстом или иллюстрациями.
Расписание:
С 13 февраля по 17 апреля — Мастерская коротких историй (по средам, 16:00—17:30)
Руководитель: писательница Дарья Доцук
С 12 февраля по 16 апреля — Мастерская «Путь твоего героя» (по вторникам, 16:00—17:30)
Руководитель: писательница Юлия Кузнецова
С 13 февраля по 17 апреля — Мастерская по иллюстрации «Книга и язык образов» (по пятницам, 16:00—17:30)
Руководитель: художница Поля Плавинская
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