«Гараж» покажет авторское кино 2018 года

7 февраля — «Знаете ли вы Листеров?» (Have You Seen the Listers?, Австралия, 2017), реж. Эдди Мартин

История жизни молодого австралийского художника Энтони Листера — звезды современного стрит-арта, который проделал головокружительный путь от создания граффити на стенах родного Брисбена до выставок и продаж на главных арт-площадках мира.