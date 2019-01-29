«Гараж» покажет авторское кино 2018 года

Кадр из фильма «Честный человек» © Музей современного искусства «Гараж»

С 5 по 10 февраля в Атриуме Музея современного искусства «Гараж» в Москве будет представлена программа из премьерных фестивальных авторских фильмов 2018 года.

В программе «Garage Screen. Preview» шесть картин:

5 февраля — «Честный человек» (L'Homme fidèle / A Faithful Man, Франция, 2018), реж. Луи Гаррель

Вторая режиссерская работа Луи Гарреля — «типично парижская» история о крайне дисфункциональном любовном треугольнике и возможном убийстве. В главных ролях Луи Гаррель, Летиция Каста и Лили-Роуз Депп.

6 февраля — «Груз» (The Load / Терет, Сербия-Франция-Хорватия-Иран-Катар, 2018), реж. Огнен Главонич

Почти бесшумный триллер и одновременно роуд-муви о водителе грузовика, который должен доставить неизвестное ему содержимое из одного города в другой во время войны в Сербии.

7 февраля — «Знаете ли вы Листеров?» (Have You Seen the Listers?, Австралия, 2017), реж. Эдди Мартин

История жизни молодого австралийского художника Энтони Листера — звезды современного стрит-арта, который проделал головокружительный путь от создания граффити на стенах родного Брисбена до выставок и продаж на главных арт-площадках мира.

8 февраля — «В моей комнате» (In My Room, Германия-Италия, 2018), реж. Ульрих Келер

Постапокалиптическая драма о последнем человеке на Земле одного из главных современных режиссеров Ульриха Келера — пионера знаменитой берлинской школы.

9 февраля — «Кенкен и инопланетяне» (Coincoin et les z'inhumains / Coincoin and the Extra-Humans, Франция, 2018), реж. Брюно Дюмон

Злободневная комедия абсурда Брюно Дюмона — вольное продолжение приключений мальчишки Кенкена и его друзей, героев дюмоновского «Малыша Кенкена» (2014). Они выросли и с еще большим интересом и недоумением исследуют свихнувшийся мир вокруг себя.

10 февраля — «Начало» (Genèse / Genesis, Канада, 2018), реж. Филипп Лесаж

Современный роман воспитания — история о трех подростках, переживающих неизбежные трагедии юности: первую любовь, мучительный поиск себя и борьбу за собственные идеалы, которые перестают казаться незыблемыми.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.





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