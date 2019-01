Умер Мишель Легран

© RTL

26 января в Париже в возрасте 86 лет умер композитор Мишель Легран.

Об этом сообщает Le Monde.

Мишель Легран родился в 1932 году в Париже, с отличием закончил Парижскую консерваторию по классам композиции и фортепиано (1950), сочинял музыку для театра и кино, записал более ста альбомов, работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Ивом Монтаном, Эллой Фицджеральд, Барброй Стрейзанд, Стефаном Граппелли, Рэем Чарлзом, Дайаной Росс, Бьорк и другими музыкантами.

Среди наиболее известных киноработ Мишеля Леграна песни к музыкальным мелодрамам Жака Деми «Шербурские зонтики» (Les Parapluies de Cherbourg, 1964) и «Девушки из Рошфора» (Les Demoiselles de Rochefort), музыка к фильмам «Афера Томаса Крауна» (The Thomas Crown Affair, 1968) Нормана Джуисона, «Песня Брайана» (Brian's Song, 1971) Базза Кьюлика, «Атлантик-Сити» (Atlantic City, 1980) Луи Маля, «Йентл» (Yentl, 1983) Барбры Стрейзанд, «Фальшивка» (F for Fake, 1973) и «Другая сторона ветра» (The Other Side of the Wind, 2018) Орсона Уэллса.

Лауреат многих профессиональных наград, в том числе трех премий «Оскар», премии «Золотой глобус» и пяти премий «Грэмми».









