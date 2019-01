Начинается фестиваль Sundance

© Larry D. Curtis / KUTV

Сегодня, 24 января в Парк Сити (штат Юта) открывается 35-й фестиваль независимого кино Sundance.

Фестиваль продлится до 3 февраля. На нем будут показаны 112 полнометражных картин кинематографистов из 33 стран мира. В программе Sundance 2019 45 режиссерских дебютов, 45% фильмов созданы женщинами-режиссерами.

В конкурсной программе американского игрового кино будут соревноваться 16 фильмов, в том числе «Лапочка» (Honey Boy) Альмы Харель с Шайей ЛаБафом, «Them That Follow» Бриттани Поултон и Дэна Мэдисона Сэвиджа с Оливией Колман, «Luce» Джулиуса Оны с Наоми Уоттс и «Прощание» (The Farewell) Лулу Ванг.

В конкурсе иностранного игрового кино участвуют 12 картин режиссеров из Австралии, Бразилии, Великобритании, Дании, Мексики, Нидерландов, Польши, Уругвая, Швеции и Японии. В этой секции, в частности, представлены «Сувенир» (The Souvenir) Джоанны Хогг с Тильдой Суинтон и «Последнее дерево» (The Last Tree) Шолы Аму.

Также среди самых ожидаемых премьер фестиваля «Бархатная бензопила» (Velvet Buzzsaw) Дэна Гилроя с Джейком Джилленхолом, Рене Руссо и Джоном Малковичем, «Гостайна» (Official Secrets) Гэвина Худа с Кирой Найтли и Рэйфом Файнсом, «Красивый, плохой, злой» (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) Джо Берлингера с Заком Эфроном, Джоном Малковичем и Лили Коллинз, «После свадьбы» (After the Wedding) Барта Фрейндлиха с Мишель Уильямс и Джулианной Мур и «Late Night» Ниши Ганатры с Эммой Томпсон.









ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ