Начинается фестиваль Sundance© Larry D. Curtis / KUTV
Сегодня, 24 января в Парк Сити (штат Юта) открывается 35-й фестиваль независимого кино Sundance.
Фестиваль продлится до 3 февраля. На нем будут показаны 112 полнометражных картин кинематографистов из 33 стран мира. В программе Sundance 2019 45 режиссерских дебютов, 45% фильмов созданы женщинами-режиссерами.
В конкурсной программе американского игрового кино будут соревноваться 16 фильмов, в том числе «Лапочка» (Honey Boy) Альмы Харель с Шайей ЛаБафом, «Them That Follow» Бриттани Поултон и Дэна Мэдисона Сэвиджа с Оливией Колман, «Luce» Джулиуса Оны с Наоми Уоттс и «Прощание» (The Farewell) Лулу Ванг.
В конкурсе иностранного игрового кино участвуют 12 картин режиссеров из Австралии, Бразилии, Великобритании, Дании, Мексики, Нидерландов, Польши, Уругвая, Швеции и Японии. В этой секции, в частности, представлены «Сувенир» (The Souvenir) Джоанны Хогг с Тильдой Суинтон и «Последнее дерево» (The Last Tree) Шолы Аму.
Также среди самых ожидаемых премьер фестиваля «Бархатная бензопила» (Velvet Buzzsaw) Дэна Гилроя с Джейком Джилленхолом, Рене Руссо и Джоном Малковичем, «Гостайна» (Official Secrets) Гэвина Худа с Кирой Найтли и Рэйфом Файнсом, «Красивый, плохой, злой» (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) Джо Берлингера с Заком Эфроном, Джоном Малковичем и Лили Коллинз, «После свадьбы» (After the Wedding) Барта Фрейндлиха с Мишель Уильямс и Джулианной Мур и «Late Night» Ниши Ганатры с Эммой Томпсон.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
13:21Начинается фестиваль Sundance
12:19Премьера «Аустерлица» Евгении Сафоновой пройдет в БДТ
11:24Умер Йонас Мекас
Вчера
18:15Цикл лекций о ЛЕФе начинается в Некрасовке
17:52В Казани пройдет выставка современных израильских художников
16:34Фестиваль AFP Snow Edition объявил первых участников
14:46Музей Салтыкова-Щедрина появится в Подмосковье
13:50Артемий Троицкий откроет Vinyl Talks на ВДНХ
12:19В Подмосковье проводится конкурс музейных проектов в инклюзивной школеВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить