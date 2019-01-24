Умер Йонас Мекас

© Village Voice

23 января в Нью-Йорке в возрасте 96 лет умер один из лидеров «нового американского кино», основоположник жанра кинодневника, режиссер Йонас Мекас.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Йонас Мекас родился в 1922 году в Литве, в 1944 году был арестован немецкими властями, до 1945 года находился в нацистском лагере, а после войны — в лагере для перемещенных лиц. В 1946–1948 годах изучал философию в Майнцском университете, в 1949 году переехал в США.

В 1954 году вместе с братом Адольфасом основал в Нью-Йорке журнал авангардного кино Film Culture, с 1958 года вел колонку «Кинодневник» в еженедельнике Нормана Мейлера The Village Voice.

В 1962 году Йонас Мекас вместе с Ширли Кларк, Стэном Брэкиджем и другими деятелями американского киноавангарда создал Кооператив кинематографистов. В 1964–1967 годах с организованной им выставкой нового американского кино объехал Европу и Латинскую Америку. В 1970 году стал одним из основателей нью-йоркской синематеки — Антологии архивного кино.

Дружил и сотрудничал с Сальвадором Дали, Энди Уорхоллом, Алленом Гинзбергом, Джорджем Мачюнасом, Йозефом Бойсом, Джоном Ленноном, Йоко Оно, Нико и другими деятелями культуры. С 1970-х годов читал лекционные курсы по кино в разлиных учебных заведениях, в том числе в Новой школе социальных исследований, Массачусетском технологическом институте и Нью-Йоркском университете.

Автор десятков экспериментальных фильмов и нескольких книг стихов на литовском языке.

















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