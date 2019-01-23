В Подмосковье проводится конкурс музейных проектов в инклюзивной школе

Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь» и Политехнический музей принимают заявки на создание музейного проекта в инклюзивной школе «Абсолют» в деревне Райсеменовское Серпуховского района Московской области.

В частной инклюзивной школе «Абсолют», созданной в 2014 году фондом «Абсолют-Помощь», учатся самые разные дети, в том числе, дети с особенностями развития и дети с опытом социального сиротства. Одно из важных условий конкурса «Время роста» на создание музейного проекта (экспозиции, выставки, инсталляции) — проект должен быть партиципаторным, то есть созданным не только для детей, но и вместе с ними. Задача участников — вовлечь в работу над проектом учеников 7–9 классов школы «Абсолют».

В декабре в школе было проведено социологическое исследование, которое выявило основные интересы, точки роста и представления о будущем учеников школы. По итогам исследования были созданы рекомендации для участников конкурса.

«Фонд много делает для культурного развития учеников школы, они часто бывают в музеях, — рассказывает исполнительный директор фонда «Абсолют-Помощь» Полина Филиппова, — но нам кажется, что по-настоящему насладиться культурой человек может тогда, когда он понимает саму суть процесса творчества, понимает законы, по которым оно работает. Именно этого мы хотим достичь в результате нашего проекта — не обрушить на детей очередной музейный продукт, а дать им возможность самим стать его создателями, увидеть из чего состоит процесс музейной работы, получить новые навыки».

К участию в конкурсе приглашаются команды российских музеев, независимые кураторы, художники, архитекторы. Специалисты Политехнического музея готовы оказать экспертную поддержку в тех сферах музейной деятельности, в которых участники конкурса испытывают нехватку компетенций: партиципаторная работа, сторителлинг, экспозиционный дизайн, кураторская работа, проектирование или производство музейных продуктов.

«В музеях всего мира сейчас говорят о практиках социального вовлечения, партиципации, партнерствах, работе с общественно-значимыми темами, Политехнический музей тоже считает такую работу чрезвычайно важной, — говорит куратор конкурса, руководитель инклюзивных программ Политехнического музея Вера Шенгелия. — Мы верим, что современный музей может и должен быть агентом социальных изменений и очень хотим заразить этой уверенностью и наших коллег по музейной сфере и нашу аудиторию".

Объем конкурсного финансирования составит 1 000 000 рублей.

В жюри конкурса входят генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева, директор Политехнического музея Юлия Шахновская, председатель совета директоров инвестиционной группы «Абсолют» Александр Светаков, директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак, главный редактор образовательного проекта «Арзамас» Филипп Дзядко, директор Центра равных возможностей «Вверх» Ольга Тихомирова, телеведущая, попечитель фонда «Созидание» Татьяна Лазарева, директор школы «Абсолют» Мария Прочухаева и директор фонда «Абсолют-Помощь» Полина Филиппова.

Заявки на конкурс «Время роста» принимаются на его сайте до 18 февраля.

Итоги конкурса будут подведены 4 марта, проект-победитель будет реализован и представлен не позднее 24 мая.





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