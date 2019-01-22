Евгений Водолазкин расскажет в «Пионере» о своем романе «Брисбен»

28 января в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится встреча с писателем Евгением Водолазкиным, посвященная его новому роману «Брисбен», который вышел в Редакции Елены Шубиной.

Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной регистрации.

В «Брисбене», говорится в аннотации на сайте издательства, Евгений Водолазкин «продолжает истории героев ("Лавр", "Авиатор"), судьба которых — как в античной трагедии — вдруг и сразу меняется. Глеб Яновский — музыкант-виртуоз — на пике успеха теряет возможность выступать из-за болезни и пытается найти иной смысл жизни, новую точку опоры. В этом ему помогает... прошлое — он пытается собрать воедино воспоминания о киевском детстве в 1970-е, о юности в Ленинграде, настоящем в Германии и снова в Киеве уже в 2000-е. Только Брисбена нет среди этих путешествий по жизни. Да и есть ли такой город на самом деле? Или это просто мираж, мечтания, утопический идеал, музыка сфер?».

Куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов обсудит с писателем, становимся ли мы человечнее после личной трагедии, как смерть других людей влияет на нас и почему успех часто не делает человека счастливым.

Почему в русской прозе сегодня все чаще появляются аполитичные герои? Как успех влияет на нашу жизнь? Как описать все, что мы чувствуем? Что такое счастье как отсутствие представления о смерти? Почему интимные сцены в русской прозе часто описываются так скучно? Можно ли считать смерть личной неудачей умершего?

На встрече можно будет купить роман «Брисбен» и другие книги Евгения Водолазкина по специальной цене и подписать их у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.









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