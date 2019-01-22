Dream Theater представят новый альбом в Москве

11 июня в рамках мирового тура в поддержку своего 14-го студийного альбома «Distance Over Time» в московском клубе Adrenaline Stadium выступит американская прогрессив-метал группа Dream Theater.

Как сообщают организаторы концерта в Москве, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр», участники группы работали над альбомом четыре месяца, уединившись в сельской местности на юге штата Нью-Йорк.

«Мы записали много пластинок вместе, но раньше мы собирались в студии только для работы — музыканты либо приезжали из дома, либо останавливались в отеле, — рассказывает один из основателей Dream Theater, гитарист Джон Петруччи, который выступил в роли продюсера альбома «Distance Over Time». — В этот раз всё было по другому, у нас не было никаких препятствий для того, чтобы проводить 12–14 часов за работой и расслабляться вместе в промежутках... Мы все делали вместе: джемовали, обедали, пили бурбон и просто отдыхали — благодаря этому музыка обрела особенную "сырую" энергию... Всем казалось, что самое время вернуться к корням и сделать более естественную для нас запись, мы сконцентрировались на нашей "тяжелой" и "проговой" стороне, а окружающая атмосфера позволила нам получить особое наслаждение от музицирования».

«В этой работе есть что-то магическое, — говорит Джон Петруччи о новом альбоме. — Когда я слушаю новую пластинку, я могу точно вспомнить каждую минуту записи: где я в этот момент находился, что вдохновляло нас, что стояло за каждой песней. Как продюсер я старался записать лучший альбом Dream Theater за всю историю, музыку, которая бы полностью обволакивала слушателей. Мне хотелось, чтобы эта запись передала ту страсть и удовольствие, которое мы получали во время работы над ней... Мне кажется, у нас это получилось, и я надеюсь, что другие люди со мной согласятся».

Альбом «Distance Over Time» выходит 22 февраля, мировой тур Dream Theater в его поддержку начнется 20 марта. Помимо России группа выступит в США, Канаде, Мексике, Италии, Германии, Великобритании, Швеции, Франции, Норвегии, Болгарии, Испании, Польше, Чехии, Словении и Румынии.









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