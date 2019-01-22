Высшая школа «Среда обучения» проводит набор на факультет современного искусства

© Высшая школа «Среда обучения»

Открыт прием заявок на обучение на факультет современного искусства и интенсивные курсы Высшей школы дистанционного образования «Среда обучения».

Факультет современного искусства Высшей школы «Среда обучения» — это системное образование по истории и теории российского искусства и авторские мастерские по изобразительному искусству, искусствоведению и кураторству.

Уже в марте откроется двухгодичная программа дополнительного образования, которая включает в себя дисциплины по трем направлениям: художник, художественная критика и кураторство. Закончив обучение, слушатели получат диплом установленного образца.

«Мы пригласили ведущих российских художников, кураторов, критиков — главных действующих лиц масштабного явления "Современное российское искусство", чтобы студенты и слушатели из первых уст получили чистейшие знания по истории и теории современного искусства XX и XXI века в России, стали профессиональными зрителями, авторами, теоретиками и свободно мыслящими людьми», — говорит лидер факультета современного искусства, художник Арсений Жиляев.

Среди преподавателей факультета современного искусства художественный критик Мария Кравцова, куратор Елена Селина, художник Ян Гинзбург, теоретик искусства Борис Гройс, куратор, культуролог Алексей Масляев, группировка ЗИП, искусствовед Илья Доронченков, художник Егор Кошелев.

Интенсивные курсы — «История искусства», «Зарождение галерейного движения», «Эстетика космизма / Биокосмизм», «Пространство в искусстве» и другие — доступны по отдельности или в наборе.

Заявки принимаются на сайте «Среды обучения» до 20 февраля.









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