Выставка группировки ЗИП откроется в Школе дизайна НИУ ВШЭ© 2019, Группировка ЗИП
31 января в галерее HSE ART Gallery на базе Школы дизайна НИУ ВШЭ в Москве начнет работу выставка «Полночь» краснодарской группировки ЗИП.
Специально для выставки в галерее будут созданы инсталляция и проектный зал, работу над которым группировка ЗИП будет вести совместно со студентами Школы дизайна.
Также в экспозицию войдут работы из ранней серии группировки ЗИП, которые будут показаны в Москве впервые.
«Выставка "Полночь" имеет трехчастную структуру: три комнаты — три общественных строя, которые раскрываются последовательно и утопически — капитализм, социализм и коммунизм, — сообщают организаторы. — Фоном для первой — капиталистической — части становится торговый центр, где работают, встречаются и живут охранники и продавщицы. <...> Вырвавшийся из этого вязкого пространства охранник оказывается героем следующей части — социалистической. <...> Лазерный луч из социализма прорубает окно в коммунизм, где греховный след человека, создавшего этот ужасный мир, почти исчезает».
Выставка группировки ЗИП «Полночь» в HSE ART Gallery продлится до 24 февраля. В рамках выставки пройдет несколько мастер-классов художников.
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