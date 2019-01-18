«Москино» покажет фильмы Льва Кулешова© «Москино»
С 25 января по 15 февраля к 120-летию со дня рождения режиссера и теоретика кино Льва Кулешова сеть городских кинотеатров «Москино» департамента культуры Москвы представит в кинотеатрах «Звезда» и «Космос» программу «Кулешов AV».
«Каждый из четырех сеансов будет сопровождаться живой музыкой, — говорится в сообщении на сайте «Москино». — Сибирский продюсер и музыкант Hmot, исследователи граней околоакадемического авангарда Иван Бушуев и Дмитрий Мазуров, выступающие в дуэте правнук изобретателя терменвокса Петр Термен и суперзвезда российского техно Никита Забелин, а также многоликий герой московской сцены Евгений Горбунов с сольным проектом "Интурист" будут исполнять специально написанный ими саундтрек или создавать его в процессе живой импровизации».
Расписание:
Кинотеатр «Звезда»
25 января в 20:30 — «По закону» (1926)
Музыкальное сопровождение: Hmot+J
8 февраля в 21:00 — «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924)
Музыкальное сопровождение: «Интурист»
15 февраля в 20:30 — «Веселая канарейка» (1928)
Музыкальное сопровождение: Иван Бушуев и Дмитрий Мазуров
Кинотеатр «Космос»
- 3 февраля в 19:00 — «Луч смерти» (1925)
Музыкальное сопровождение: Петр Термен и Никита Забелин
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