Twenty One Pilots представят новый альбом в Москве и Петербурге

В начале февраля американский дуэт Twenty One Pilots выступит в Москве и Петербурге в рамках мирового тура в поддержку своего нового студийного альбома «Trench».

Московский концерт состоится 2 февраля на стадионе «Динамо», петербургский — 4 февраля в «Ледовом дворце».

«Авторы и исполнители расслабленных и одновременно упругих композиций на стыке инди-рока, альтернативного рэпа и рэгги с разного рода электронными топпингами, лауреаты "Грэмми" и премии Billboard готовы отметить десятилетие творческой деятельности, большая часть которой проходила в родном американском андеграунде», — сообщают организаторы концертов, агентство Pop Farm.

Они отмечают, что участники дуэта Тайлер Джозеф и Джош Дан «везут в Россию абсолютно новое шоу со свежим сет-листом».

В октябре 2018 года Twenty One Pilots выпустили свой пятый (и первый за три года) студийный альбом, «Trench», предварив релиз четырьмя синглами: «Jumpsuit», «Nico And The Niners», «Levitate» и «My Blood».

Российские концерты дуэта входят в программу мирового тура в поддержку нового альбома «Bandito Tour», который начался 16 октября в Нэшвилле и завершится в марте 2019 года в Лиссабоне.

















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