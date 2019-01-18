Мультфильм «Маша и Медведь» установил мировой рекорд© Get Movies / YouTube
Эпизод «Маша плюс каша» российского мультсериала «Маша и Медведь» вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый популярный анимационный ролик на видеохостинге YouTube, набрав более 3,4 млрд просмотров.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Анимаккорд».
Как пояснили в пресс-службе, эпизод «Маша плюс каша» — единственное анимационное видео в мире, которое входит в число пяти самых просматриваемых роликов на YouTube за все время существования платформы.
Сериал «Маша и Медведь» выходит с 2009 года, его перевели на 36 языков и показывают в более чем ста странах мира, напоминает РИА Новости. На сегодняшний день общее количество просмотров контента с «Машей и Медведем» на YouTube превышает 42 млрд. Эпизод «Маша плюс каша» появился на YouTube в конце января 2012 года и за первые четыре года собрал более миллиарда просмотров.
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