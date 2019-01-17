Мосгорнаследие утвердило проект реставрации кинотеатра «Форум»© «Хранители наследия»
Департамент культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие) согласовал проект реставрации здания кинотеатра «Форум». Построенный в начале XX века кинотеатр расположен на Садовой-Сухаревской улице в центре города и является объектом культурного наследия регионального значения.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия, отреставрированное здание предполагается использовать в качестве общественного центра для проведения выставок.
Проект реставрации предусматривает масштабный комплекс работ по фасаду и интерьерам памятника, пояснили в пресс-службе. В частности, будет воссоздана штукатурная отделка с мраморной крошкой на главном фасаде, особое внимание уделено реставрации декора и барельефов. В интерьерах будет реконструирована лестница с белокаменными ступенями на второй этаж, а также декоративное оформление фойе и исторические полы.
Подробнее о реставрационных работах можно узнать на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Электротеатр «Форум» был построен в 1916 году по проекту московского архитектора Федора Кольбе. По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, его планировка была заимствована у театрального здания, но сильно упрощена и изменена под нужды кинотеатра (небольшая сцена, одноярусный зрительный зал и т.д.).
«Сегодня здание не используется и находится в аварийном состоянии, — сказал Емельянов. — Однако основные детали внешнего и внутреннего декора, главный фасад, лестница в фойе и некоторые другие элементы сохранились. Это позволит реставраторам вернуть памятнику его исторический облик и в будущем дать ему вторую жизнь. Весь комплекс работ будет контролировать наше ведомство».
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