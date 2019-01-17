You Me At Six выступят в Москве© Pop Farm
15 августа в московском клубе Aglomerat британская альт-рок группа You Me At Six представит свой новый студийный альбом «IV».
Группа You Me at Six была образована в 2004 году, в ее состав входят Джош Франчески (вокал), Макс Хелиер (гитара), Крис Миллер (гитара), Мэтт Барнс (бас) и Дэн Флинт (ударные). Известность You Me at Six принес в 2008 году дебютный альбом «Take Оff Your Colours» и три сингла с него — «Save It For The Bedroom», «Finders Keepers» и «Kiss And Tell».
С тех пор пять альбомов группы получили золотой статус, шестой вышел в октябре 2018 года.
«Музыкально пластинка тяготеет скорее к тяжелому гитарному диско с элементами электроники, нежели панк-року с калифорнийским задором ранних работ группы. Звучание стало более интеллигентным и интересным, не утратив присущего банде напора и драйва. В авангарде релиза музыканты пустили бронебойные видео-ролики: "3АМ", "Back Again" и мультяшный "Straight To My Head"», — пишут организаторы московского концерта, агентство Pop Farm.
«На последних концертах группу поддерживают двое сессионных музыкантов, — отмечают они, — расширенный состав из семи человек создает действительно шквальный звук на лайвах».
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