Том Оделл даст концерты в Петербурге и Москве

В начале февраля британский музыкант Том Оделл выступит в Петербурге и Москве в поддержку своего нового альбома «Jubilee Road».

Петербургский концерт состоится 1 февраля в клубе «Космонавт», московский — 3 февраля в клубе «ГлавClub Green Concert».

«Автор и исполнитель проникновенных баллад с откровенными, глубокими текстами старается, по его словам, сделать свою музыку вневременной. Он пишет без оглядки на моду и, может быть, поэтому песни Тома сами себе лучший промоушн — их охотно разбирают для саундтреков к фильмам и сериалам, среди которых "Элементарно", "Черный список", "Дневники вампира" и десяток других. Благоволит артисту и индустрия моды — его музыка звучала в серии показов Burberry, да и сам он неоднократно привлекался в качестве модели Uniqlo и тех же Burberry», — сообщают организаторы концерта, агентство Pop Farm.

В 2012 году Том Оделл выпустил дебютный лонгплей «Songs from Another Love» и выиграл премию BRIT Awards 2013 в номинации «Выбор критиков», его первый студийный альбом «Long Way Down» достиг в 2013 году верхней строчки UK Official Chart и получил статус платинового.

Второй альбом «Wrong Crowd» вышел летом 2016 года, третий — «Jubilee Road» — осенью 2018-го. Среди главных хитов новой пластинки одноименный заглавный трек, коллаборация с певицей Элис Мертон «Half As Good As You» и потенциальный стадионный гимн «If You Wanna Love Somebody».













