Петербургская филармония представит проект ко дню памяти жертв Холокоста

© Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича

5 февраля в Санкт-Петербургской академический филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоится концерт «Желтые звезды», приуроченный к международному дню памяти жертв Холокоста.

«Память и скорбь о трагедии, которую так важно передать для поколений, выражена в драматической, музыкальной нагрузке а также в световой партитуре концерта, разработанной Глебом Фильштинским и Денисом Колосовым. Художественный руководитель проекта "Желтые звезды" — Валерий Галендеев», — сообщает пресс-служба филармонии.

В первом отделении концерта Полина Осетинская (фортепиано), Елена Ревич (скрипка) и Академический симфонический оркестр филармонии под управлением Владимира Альтшуллера исполнят Камерную симфонию Дмитрия Шостаковича и «Эскизы к закату» Леонида Десятникова.

Во втором отделении прозвучит «Прощание» из симфонии «Песнь о земле» Густава Малера, солистка — меццо-сопрано Олеся Петрова.

Накануне концерта, 4 февраля в 19:00 в кинотеатре Angleterre Cinema Lounge пройдет петербургская премьера киноальманаха «Свидетели» — первого на постсоветском пространстве полнометражного художественного фильма, посвященного памяти жертв Холокоста. После показа зрители встретятся с продюсером фильма Егором Одинцовым.

















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