В Новом пространстве Театра наций пройдет премьера моноспектакля в исполнении гуманоида

© Gabriela Neeb

4 апреля в Новом пространстве Театра наций в Москве Федор Елютин и компания «Импресарио» представят премьеру спектакля об искусственном интеллекте «Зловещая долина» (Unheimliches Tal / Uncanny Valle) в постановке Штефана Кэги, одного из основателей театральной компании Rimini Protokoll.

«На сцене сидит немецкий писатель Томас Мелле, рядом — стакан с водой, писатель выступает с докладом о проблемах эмоциональной неустойчивости. Его внешность, одежда, мимика, жесты, голос — всё принадлежит Мелле. Но это вовсе не Мелле. На затылке этого существа зияет дыра, из нее торчат провода и накопители информации, 32 серводвигателя управляют его движениями, каждый жест сопровождается механическим жужжанием. Внезапно он поворачивает правую ногу на 360°. На сцене театра — андроид, гуманоид, аватар, робот-двойник писателя Томаса Мелле», — говорится в описании спектакля на сайте компании «Импресарио».

Для создания спектакля «Зловещая долина» (Unheimliches Tal / Uncanny Valle) Штефан Кэги пригласил автора и сценариста Томаса Мелле. В 2016 году он выпустил роман «Мир за спиной», в котором описал свою жизнь с биполярным расстройством, свойственные болезни потери контроля и литературное творчество как метод преодоления. Драматург разрешил режиссеру создать свою копию.

С одной стороны, внешнее сходство андроида с человеком упрощает восприятие машины. С другой — вызывает недоверие и дискомфорт, отторжение или даже страх. Японские разработчики называют этот эффект восприятия «зловещая долина».

В спектакле режиссер использует жизни Томаса Мелле и одного из первых исследователей искусственного интеллекта Алана Тьюринга, документальные видео и саму ситуацию, когда вместо автора на сцене выступает гуманоид, чтобы выяснить, что чувствует оригинал, когда копия берет инициативу в свои руки, может ли человек лучше узнать себя через призму робота-двойника, существует ли конкуренция между оригиналом и копией, или они помогают друг другу.









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